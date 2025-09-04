Колишній наставник Динамо та Шахтаря Мірча Луческу підтвердив, що трансфер Владислава Бленуце в київський клуб і його рук справа.

"Я сприяв цьому трансферу. Колись у мене був гравець, який грав у Дивізіоні А, а потім у Дивізіоні С, мені це здається незвичним. Ці молоді хлопці довіряються людям, які дбають лише про свої інтереси.

Динамо відреагувало на скандал з проросійськими постами Бленуце: "Визнав колишні помилки"

Зважаючи на те, що я чув, у Бленуце італійський агент, який думає тільки про свої інтереси, а не про інтереси гравця. Головне, щоб він почав грати. Динамо продало нападника в Жирону (Владислава Ваната – прим.).

Можна йти з чемпіонату України. Довбик мав грати в Динамо, він тренувався зі мною, після того, як отримав пропозицію від Жирони за 25 мільйонів євро (Артем став гравцем Жирони за 7,75 млн євро – стільки отримав за гравця СК Дніпро-1). Українські гравці потрапили до чемпіонату Румунії, чому б не робити навпаки?" – цитує Луческу Digisport.

Нагадаємо, 3-го вересня Динамо офіційно оголосило про підписання румунського форварда Владислава Бленуци з Універсітаті Крайови. 23-річний нападник поставив підпис під 5-річним контрактом. Нападник обійшовся Динамо у 2,5 мільйона євро.

