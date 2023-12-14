"За день чи два до цього я сказав Развану (сину – прим.), що збираюся піти з Динамо. Але я хотів залишитися та зіграти цей матч проти Шахтаря.

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Я почав із Шахтарем і закінчив із Шахтарем. На жаль, я не виграв. Я хотів би закінчити перемогою над ними.

Я стежу за ПАОКом, який тренує мій син Разван. Він досяг фантастичного результату в Лізі конференцій, зокрема, двічі перемігши Айнтрахт. Я збираюся відвідати останній його матч проти ХІКа. Мені важко жити без футболу", – цитує іменитого фахівця Digi Sport.

Нагадаємо, що Мірча Луческу покинув Динамо в листопаді після поразки в Класичному. Румунський фахівець також працював з Шахтарем, з яким здобув 22 трофеї.

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