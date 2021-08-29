"Дуже складна група. Будемо готуватися до кожної гри і ставитися серйозно до кожного суперника. Три команди, які грають на рівні вищому, аніж Динамо на даний момент.

"У Динамо є проблеми": Луческу відреагував на результати жеребкування Ліги чемпіонів

Ми будуємо другий рік команду, розвиваємося, зростаємо. Минулого року ми грали на рівних з усіма суперниками, але індивідуальні помилки не дозволили нам добитися позитивного результату. Це була різниця у класі і досвіді", – cказал Луческу у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.

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