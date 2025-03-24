У понеділок, 24 березня, відбувся другий тур європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Звіт про низку матчів читайте на "Футбол 24".

Відбір до ЧС-2026, 2-й тур

Група G

Польща – Мальта – 2:0

Голи: Свідерскі, 27, 51

Вилучення: Шуареф, 90+1 (Мальта, червона картка)

Група Н

Сан-Марино – Румунія – 1:5

Голи: Занноні, 67 – Чеволі, 6 (аг.), Попеску, 44, Марін, 55 (п.), Хаджі, 75 (п.), Алібек, 90+5

Боснія і Герцеговина – Кіпр – 2:1

Голи: Деміровіч, 22, Хайрадіновіч, 51 – Піттас, 45+2

Група К

Албанія – Андорра – 3:0

Гол: Манай, 9, 19, Узуні, 90+2

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У групі G Польща на своєму полі здолала Мальту. Героєм зустрічі став нападник Панатінаїкоса Кароль Свідерскі, який відзначився дублем, забивши по голу у кожному з таймів. "Білі орли" здобули другу перемогу поспіль і з 6-ма очками очолюють свою групу. Мальта без очок остання.

Румунія на виїзді розгромила Сан-Марино. Гості вже на 6-й хвилині вийшли вперед після автогола суперника. На останній хвилині тайму Попеску фактично зняв питання щодо переможця. По перерві румуни забили ще двічі з пенальті, а футбольний карлик зумів огризнутися і розмочити рахунок. Вже у доданий час Алібек довершив розгром гостей. Мірча Луческу здобуває першу перемогу у відборі на ЧС-2026 – "трикольорові" наразі другі у турнірній таблиці групи Н.

У паралельній зустрічі Боснія і Герцеговина дотисла Кіпр. Деміровіч в середині тайму вивів балканців вперед, однак гості зуміли забити гол "у роздягальню". Хайрадіновіч одразу по перерві вдруге збільшив перевагу боснійців і вони свого вже не віддали. Підопічні Сергея Барбареза набрали 6 очок і впевнено очолюють групу. Кіпр з 3-ма пунктами третій.

У групі К Албанія розбила Андорру. Манай ще до середини тайму двічі розписався у воротах суперника, знявши питання щодо переможця, а вже у доданий час Узуні добив суперника. Албанці набрали 3 бали і йдуть другими, андоррці без очок останні.

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