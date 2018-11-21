Луческу: Збірна України наполовину складається з гравців Шахтаря

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу поділився враженнями після товариського матчу з Україною.

"Наша команда молодша за їхню, але молоді гравці збірної України грають у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Україна – Туреччина: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Порівняно з минулим роком 9-8 важливих футболістів більше не грають за нашу команду. Нам потрібно омолоджувати склад. Очевидно, що зараз мене не дуже цікавить результат.

Половина команди Шевченка складається з гравців Шахтаря, а друга половина – з інших команд. Фундамент цієї збірної закладено 3-4 роки тому. Нам потрібно брати з них приклад.

У нас є хороші гравці, але їм бракує досвіду. Футболісти повинні регулярно грати у своїх клубах.

Україна і Туреччина зіграли внічию у матчі на жахливому газоні – в Шевченка питання до судді

В національну збірну потрібно приїзджати через любов та бажання битися за цю команду. Тут немає контрактів.

Мені непотрібна прихильність, в моїй кар'єрі вистачає моментів успіху", – цитує Луческу Fanatik.