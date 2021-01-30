Луческу зазнав розгромної поразки у Суперкубку Саудівської Аравії – син тренера Динамо зупинився за крок до трофею
Аль-Хіляль зустрічався з Аль-Наср Ріядом у боротьбі за трофей Суперкубка Саудівської Аравії.
Суперкубок Саудівської Аравії, фінал
Аль-Хіляль – Аль-Наср Ріяд – 0:3
Голи: Петрос, 61, Аламда, 82, Ель-Нажі, 90+2
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Підопічні Развана Луческу не знайшли жодних аргументів у поєдинку проти Аль-Наср Ріяда.
Номінальним гостям було достатньо лише другого тайму, щоб відзначитись трьома голами і зняти усі питання щодо володаря трофею Суперкубка Саудівської Аравії.
Нагадаємо, син Мірчі Луческу працевлаштувався у Аль-Хіляль ще влітку 2019-го.
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