Луческу: Завжди дозволяв Зорі використовувати орендованих гравців – одного разу програв чемпіонат через це

Колишній тренер Шахтаря розповів про свої методи роботи з молодими гравцями.

"Завжди дозволяв орендованим Зорею футболістам грати проти нас. Тому програв чемпіонат, коли Малишев забив і вони виграли 1:0 на стадіоні імені Баннікова.

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Якось не дозволив трьом футболістам зіграти і ми перемогли з рахунком 7:1. Ще кілька разів забороняв: було 4:1, 4:0, адже дуже суттєва різниця в класі. Молоді гравці Шахтаря з 17-18 років починали тренуватися з першою командою, з бразильцями. Від них вони перейняли багато навичок", – наводить слова Луческу FootballHub.

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Нагадаємо, румунський фахівець очолював Шахтар упродовж дванадцяти років і встиг завоювати вісім титулів чемпіона України.