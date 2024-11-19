Луческу приїде до Києва в грудні, повідомив у коментарі Fanatik.ro колишній футболіст Роберт Ніце. Причиною ж є проведення операції з приводу коксартрозу, який турбує румунського фахівця.

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"З останньої розмови з ним я знаю, що Луческу шукає "вікно" у грудні. Щоб не зіпсувати сімейне свято та не відчувати болю, який часто буває нестерпним. Тим більше, що настали холоди та його мучать болі. У нього в кишені знеболювальні, і він хоче знайти рішення, аби провести операцію у грудні. Це судячи з тієї розмови, яка у мене з ним відбулася", – поділився Ніце в ефірі на Fanatik Superliga.

Нагадаємо, що Луческу очолив збірну Румунії в серпні 2024 року, після чого румуни здобули 5 перемог у п'яти матчах Ліги націй.

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