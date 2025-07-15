Легендарний Мірча Луческу не забуває про один із українських клубів у своїй карʼєрі.

Сьогодні київське Динамо провело товариський поєдинок проти румунського Корвінула (0:0).

Динамо розписало нічию з Корвінулом – "травмований" Тимчик зламав суперника й спровокував бійку

Що цікаво, сьогоднішнім суперником команди Шовковського є перший клуб в тренерській карʼєрі Мірчі Луческу. Легендарний наставник навіть завітав на матч, повідомляє прес-служба киян.

Нагадаємо, що Мірча Луческу очолював "біло-синіх" з 2020-го по 2023-й роки, здобувши на чолі киян чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

"У Динамо сказали, що я "як усі": Хомченовський про виклик у збірну України, сієсту в Сегунді і медалі з Кривбасом