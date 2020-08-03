Луческу заробив вражаючу суму за часи роботи в Україні

Головний тренер Динамо Мірча Луческу заробив на безбідне життя за часів роботи у Шахтарі.

Сумарний дохід Луческу в Шахтарі склав близько 50 млн євро, повідомляє Чемпіон.

"Міг би не працювати 2 тисячі років": зарплата Луческу в Динамо – змінені цифри в інсайдах румунських ЗМІ

Зазначається, що в цю суму включена зарплата та бонуси румунського фахівця у донецькому клубі з 2004 по 2016 роки. Цікаво, що за цей період Мірча був одним з найбільших платників податків в Україні – згідно з рейтингом видання Forbes Україна румун сплатив близько 5 млн євро з 2012 по 2014 роки.

Нагадаємо, в київському Динамо Мірча буде заробляти 1,2 млн євро на рік, але разом з бонусами його сумарний дохід може скласти до 2,2 млн євро.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу