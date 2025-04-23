Головного тренера збірної Румунії Мірча Луческу хотіли бачити на події в Росії.

Мірча Луческу після відходу з посади наставника Динамо очолив національну збірну, з якою бореться за путівку на ЧС-2026.

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Румунський фахівець у сезоні 2016/17 тренував Зеніт. Російський клуб запросив Мірча Луческу на святкування свого 100-річчя. Низка російських ЗМІ повідомляє, що 79-річний тренер відмовився від поїздки.

Нагадаємо, що окрім Динамо Луческу тривалий час працював з Шахтарем. З обома клубами румунський фахівець вигравав УПЛ (8 разів з "гірниками", один – з киянами).

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