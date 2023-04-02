"Сьогодні було досить важке поле для гри у футбол. Львів – добре підготовлена фізично команда, яка була готова грати з нами. Але ми дуже хотіли виграти. Перемога була нам потрібна. Сьогодні ми використали молодих футболістів, які вже перебувають на рівні першої команди Динамо. Ми домінували протягом усієї гри. Рахунок 2:0 – не той результат, якого нам би хотілося. Ми хотіли та могли забивати ще більше.

Львів – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу УПЛ

Хочу зазначити, що Беніто дедалі більше додає з кожним матчем. Також сьогодні у нас був ще один дебютант – Яцик. Він дуже непогано грає, і це важливий дебют після перших матчів Волошина та Царенка. Додам, що Львів не створив нам особливих проблем. Ми мали 6-7 моментів, могли забивати більше.

Щоб повернутися на наш рівень, рівень Динамо, потрібен час. У нас була хороша команда, яка ставала чемпіоном України, але пішло багато гарних гравців. Вітінью та Де Пена, які зараз дуже непогано грають у чемпіонаті Бразилії. Потрібен час, щоби перелаштувати команду на молодь", – цитує Луческу Динамоманія.

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