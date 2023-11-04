"15 років своєї блискучої кар'єри Мірча Луческу присвятив роботі в українському футболі. Саме тут він досяг найбільших успіхів: виграв 25 трофеїв, ставши найтитулованішим тренером в історії незалежної України, 9 разів визнавався тренером року.

Луческу: Не ховайте мене – якщо дозволить здоров'я, я продовжу тренувати

Величезний внесок Мірчі Луческу в розвиток футболу в нашій країні неможливо переоцінити. Його ігровий стиль завжди вважався одним з найяскравіших у європейському футболі, а тренерські ідеї та філософія були орієнтиром для багатьох колег. Румунський наставник виховав багато талановитих гравців, деякі з яких стали зірками українського і світового футболу.

Мірча Луческу відіграв визначну роль у сучасній історії донецького Шахтаря, ставши уособленням найуспішнішої ери клубу. Протягом 12 сезонів він здобув разом з командою безліч неймовірних перемог і завоював 22 трофеї, серед яких 8 титулів чемпіонів України та Кубок УЄФА 2009 року. Під його орудою Шахтар вийшов на новий рівень, отримавши визнання всієї футбольної Європи.

Окремої поваги заслуговує те, що після початку війни на Донбасі 2014 року та повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Мірча Луческу не залишив Україну, а продовжив працювати, допомагати всіма силами українському футболу й підтримувати українців. Цими досягненнями Мірча Луческу назавжди вписав своє ім'я в історію українського футболу і залишає Україну в статусі легенди. Дякуємо за все, Містере!" – йдеться у прощальній заяві на офіційному сайті Шахтаря.

Нагадаємо, напередодні Луческу після поразки від Шахтаря (0:1) у матчі 13-го туру УПЛ покинув Динамо, заявивши про завершення кар'єри, однак вже сьогодні зазначив, що продовжить тренерську роботу, якщо не завадить здоров'я.

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