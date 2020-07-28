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Луческу залишався у будинку Суркісів, коли прилітав до Києва, – Денисов

08:54 - Читать на русском
Луческу залишався у будинку Суркісів, коли прилітав до Києва, – Денисов
Даріо Срна і Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов розповів про свій дотепний діалог з тренером Шахтаря Даріо Срною.

"Мірча, коли прилітав до Києва, зупинявся в будинку Ігоря і Григорія Суркісів.

Суркіс: Луческу ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про його відхід з Динамо

Розмовляв з Даріо Срною і запитав: "Ти б заснув у будинку Суркісів? Наскільки міцно б ти спав?". А Даріо відповів: "Що ти?! Я не вірю в це", – розповів Денисов у програмі Залишайся з футболом.

Нагадаємо, напередодні румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення. Ігор Суркіс спростував відхід нового тренера Динамо.

"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Даріо Даріо Срна Олександр Денисов
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