Луческу залишався у будинку Суркісів, коли прилітав до Києва, – Денисов

"Мірча, коли прилітав до Києва, зупинявся в будинку Ігоря і Григорія Суркісів.

Суркіс: Луческу ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про його відхід з Динамо

Розмовляв з Даріо Срною і запитав: "Ти б заснув у будинку Суркісів? Наскільки міцно б ти спав?". А Даріо відповів: "Що ти?! Я не вірю в це", – розповів Денисов у програмі Залишайся з футболом.

Нагадаємо, напередодні румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення. Ігор Суркіс спростував відхід нового тренера Динамо.

"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку