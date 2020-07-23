Луческу захищатиме Динамо, як колись це робив у Шахтарі, – Газзаєв

"У нього дуже великий досвід роботи в Україні, він дуже добре знає місцевий футбол, багато років і дуже успішно працював в Шахтарі. Будемо сподіватися, що він так само успішно працюватиме в Динамо.

Луческу в Динамо – стала відома зарплатня румунського тренера

Останні роки завдання, цілі, місця і гра Динамо не задовольняли керівників та уболівальників. Хочу побажати йому успіху в роботі.

Вболівальники мають право на думку. Але рішення приймає керівництво, воно витрачає гроші на клуб. Луческу – професіонал, впевнений, що він буде захищати Динамо так, як робив це в Шахтарі. Він докладе усіх зусиль, щоб команда виступила успішно", – сказав Газзаєв Р-Спорт.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в Динамо