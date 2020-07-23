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Луческу захищатиме Динамо, як колись це робив у Шахтарі, – Газзаєв

20:17 - Читать на русском
Луческу захищатиме Динамо, як колись це робив у Шахтарі, – Газзаєв
Мірча Луческу та Хосеп Гвардіола / Фото ФК Шахтар

Колишній наставник Динамо Валерій Газзаєв побажав успіху Мірчі Луческу на новій посаді.

"У нього дуже великий досвід роботи в Україні, він дуже добре знає місцевий футбол, багато років і дуже успішно працював в Шахтарі. Будемо сподіватися, що він так само успішно працюватиме в Динамо.

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Останні роки завдання, цілі, місця і гра Динамо не задовольняли керівників та уболівальників. Хочу побажати йому успіху в роботі.

Вболівальники мають право на думку. Але рішення приймає керівництво, воно витрачає гроші на клуб. Луческу – професіонал, впевнений, що він буде захищати Динамо так, як робив це в Шахтарі. Він докладе усіх зусиль, щоб команда виступила успішно", – сказав Газзаєв Р-Спорт.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Шахтар Шахтар Валерій Газзаєв
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