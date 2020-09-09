"Луческу забороняв мені їздити на Ferrari", – Рац поскаржився на режим нинішнього тренера Динамо
Колишній захисник Шахтаря Разван Рац розповів про важкі будні під керівництвом Мірчі Луческу.
"Пам'ятаю, як Мірча Луческу висловився щодо дорогих автомобілів та іншого. Він сказав, що такі речі повинні бути другорядними, а найважливішим для гравців повинен залишатися футбол. Все інше не повинно мати значення.
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Наприклад, у мене був Ferrari, і він сказав мені, щоб я не приїжджав на ньому на тренування. Мірча зазначив, що це відверне молодих хлопців від того, що їм потрібно робити. Я припустив, що це може їх тільки мотивувати, але Луческу сказав, що це так не працює.
Я намагався уникати Мірчі, а тому мені доводилося паркуватися в іншому місці", – розповів Рац для prosport.ro.
Нагадаємо, Разван працював під наставництвом Мірчі Луческу у Шахтарі (2004-2013 роки).
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