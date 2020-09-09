"Пам'ятаю, як Мірча Луческу висловився щодо дорогих автомобілів та іншого. Він сказав, що такі речі повинні бути другорядними, а найважливішим для гравців повинен залишатися футбол. Все інше не повинно мати значення.

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Наприклад, у мене був Ferrari, і він сказав мені, щоб я не приїжджав на ньому на тренування. Мірча зазначив, що це відверне молодих хлопців від того, що їм потрібно робити. Я припустив, що це може їх тільки мотивувати, але Луческу сказав, що це так не працює.

Я намагався уникати Мірчі, а тому мені доводилося паркуватися в іншому місці", – розповів Рац для prosport.ro.

Нагадаємо, Разван працював під наставництвом Мірчі Луческу у Шахтарі (2004-2013 роки).

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