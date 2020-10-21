"У футболі буває все. Багато тренерів змінювали команди у тих самих містах чи країнах. Для мене в цьому немає нічого страшного. Найголовніше – це результат. Луческу за ці два місяці зробив більше, ніж всі інші за останні кілька років. Він побудував команду без жодного трансферу. Це та ж сама команда, яка мучилася, щоб хоча б друге місце посісти.

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Я вже бачу, що весь Київ стоїть за Динамо, а вболівальники радіють, бо Ліга чемпіонів повернулася до столиці України, де завжди і була. Містер вже виграв Суперкубок України, а Динамо на сьогоднішній момент перебуває на першому місці. Забарний грає за збірну, а де він був 2-3 місяці тому? Це все Містер. За такий короткий період все зробив. Шапаренко став одним із провідних футболістів, Супряга весь свій потенціал використовує. Миколенко, як лідер, теж відчувається.

Іноземні футболісти теж виросли на 30-40%. Це Містер підняв кожного футболіста на ці 30-40%. Жерсон Родрігес, Карлос Де Пена, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Томаш Кендзьора і Беньямін Вербіч стабільно грають на високому рівні. А для кожного вболівальника Динамо це – найголовніше. Думаю, все буде добре, люди будуть радіти матчам ЛЧ і УПЛ в Києві", – сказав Огнєн Вукоєвіч у коментарі Xsport.

Зауважимо, вчора, 20 жовтня, Динамо програло Ювентусу у першому турі групового етапу ЛЧ. Наступного тижня команда Луческу зіграє з Ференцварошем.

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