"Яким він був у юні роки, коли грав за Брешію? Неймовірний, зрілий. Зрілий, як зараз. Я пам’ятаю, як їхав до Віареджо, щоб подивитися матч, і я поїхав додому в машині з ним. Ми встигли поговорити дві години.

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Я зрозумів, що це був дуже рівноважний хлопець. Окрім творчого гравця, він був тим, хто все організував, що є ще однією ключовою рисою. Це дуже допомогло йому стати тим, ким він є сьогодні, тренером чудової команди, такої як Ювентус. Він називав мене маестро? Це змушує мене пишатися. Я мушу йому подякувати! Сподіваюся, у нього складеться чудова кар’єра тренера", – наводить слова Луческу сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже у вівторок Динамо прийматиме Ювентус у першому турі Ліги чемпіонів, початок зустрічі о 19:55.

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