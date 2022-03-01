"Ми маємо дивитися вперед. Якщо війна продовжиться, сподіваюся, УЄФА дасть гравцям можливість звільнитися чи хоча б піти в оренду дограти сезон. Ми говоримо про людей із сім'ями, вони повинні продовжувати грати, бо футбол – це їхня робота. І має величезну силу…

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Без футболу світ жорстокіший. Ви бачили, що сталося в час пандемії? Театри, кінотеатри та інші види розваг стояли в безвиході, а футбол – ні, він підтримував інтерес людей навіть без глядачів і з великими труднощами. І щойно стадіони знову відкрилися, люди одразу повернулися. Ви розумієте, у чому його сила? Це благо, яке потрібно зберегти", – заявив Луческу в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, румунський фахівець вже покинув Україну. Те саме зробили легіонери Динамо і Шахтаря.

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