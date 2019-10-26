Луческу: Якби я залишився у Шахтарі, то завоював би ще шість чемпіонств

Легендарний і найуспішніший наставник Шахтаря Мірча Луческу вважає, що без проблем здобув би ще кілька чемпіонств, якби залишився біля керма "гірників".

"Після мене будь-який тренер досяг би успіху з цією командою. У Шахтаря був стабільний склад, тоді як Динамо свій повністю перекроїло. Дніпро та Металіст зникли, а у Чорноморця почалися проблеми.

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Шахтар теж чомусь почав перебудовувати команду, що було помилкою. Якби я продовжив тренувати клуб, то виграв би ще шість чемпіонств. Долю чемпіонства вирішували лише особисті зустрічі з Динамо", – сказав Луческу в інтерв'ю шоу Вацко Light.

Нагадаємо, румунський тренер Мірча Луческу протягом 12 років очолював донецький Шахтар – з 2004 по 2016 рік, з яким у 2008 році став володарем останнього Кубка УЄФА (з наступного сезону турнір змінив назву і переформатувався у Лігу Європи).

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