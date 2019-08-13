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Луческу однозначно відповів про можливість очолити Динамо

10:09 1958 Читать на русском
Луческу однозначно відповів про можливість очолити Динамо
Мірча Луческу / Соцмережі

Екс-наставник Шахтаря Мірча Луческу прокоментував можливість очолити київське та московське Динамо.

"Я кілька днів пробув у Києві, зустрічався з керівниками Шахтаря, колишніми гравцями команди. Але про роботу в Динамо не йшлося. Та й як можна очолити київське Динамо після стількох років в Шахтарі?

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Що стосується московського Динамо, це також лише чутки. Тут просто немає чого коментувати", – цитує Луческу Sport24.

Нагадаємо, Луческу очолював донецький Шахтар протягом 12 років – з 2004 по 2016 рік. Також румунський фахівець працював головним тренером Зеніта.

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