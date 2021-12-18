Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу з позитивом підсумував виступи своїх підопічних у найпрестижнішому турнірі Європи.

"Незважаючи на поразки у матчах Ліги чемпіонів, ми грали майже на рівних у кожному з них.

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Динамо не грало на такому рівні в єврокубках протягом 5 років. Я задоволений результатом і ставленням команди", – цитує Луческу Telekom Sport.

Нагадаємо, кияни у груповому етапі Ліги чемпіонів здобули лише одне очко, зігравши внічию з Бенфікою. Всі наступні матчі (з португальцями, Баварією й Барселоною) програли із загальним рахунком 1:11.

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