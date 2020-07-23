Луческу вже оглянув базу Динамо – кияни від початку розглядали лише двох фахівців, – Бурбас

"Ніякого Мусліна, Б'єліци, Максимова навіть близько не було у списках кандидатів. Відволікаючі імена, не більше.

Б'єліца, якого сватають в Динамо, відхилив щедру пропозицію з Європи

Від початку Динамо було сфокусоване на Реброві і Луческу. Перевага другого – відсутність контрактних зобов’язань. Містер дійсно у Києві і вже оглянув базу у Конча-Заспі", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, Сергій Ребров наразі проходить літні збори з Ференцварошем, з яким пов'язаний контрактом до 2023 року. Мірча Луческу перебуває у відпустці з лютого 2019-го, коли його звільнили зі збірної Туреччини.

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