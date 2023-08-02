"Хто в Динамо штатний пенальтист? Луческу казав, що я. І в минулому чемпіонаті казали, що я. Не знаю, може, щось змінилося", – поділився Ванат в розмові з журналістом Володимиром Звєровим.

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Цікаво, що у матчі проти Минаю Динамо заробило пенальті наприкінці гри. На полі вже не було ні Владислава Ваната, ні Андрія Ярмоленка, тож до позначки підійшов Віталій Буяльський.

До слова, Ванат у цьому сезоні вже має 2 забитих м'ячі за 1 поєдинок. У минулій кампанії Владислав за 36 поєдинків відзначився 13 голами та 3 асистами.

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