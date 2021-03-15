"Я не хочу забігати наперед. Перед нами стоять завдання, до яких ми рухаємося. Їх я озвучив вам. Говорити про літню трансферну кампанію я не можу. Взимку багато чого залежало від Містера. Селекційна група пропонувала певну кількість футболістів, яких переглядав головний тренер, і прийняв для себе рішення, що якщо робити трансфери, то робити їх влітку. Спокійно, вирішувати щодо кожного футболіста індивідуально, підходить він команді чи ні, зокрема щодо людських якостей. Саме тому про літні трансфери поки я не можу говорити.

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Ви кажете, що щодо наших футболістів можуть бути пропозиції, але на сьогодні таких немає. Не треба дивитися на те, що буде за три-чотири місяці. Тим паче попереду чемпіонат Європи. Наші гравці викликаються до національної команди, сподіваюся, там їм вдасться проявити себе, і залежно від того будемо дивитися. Зараз ми не можемо казати, хто піде або прийде, зараз потрібно рухатися від матчу до матчу. Після гри з Вільяреалом головний тренер прямо в роздягальні сказав, щоб забували цю гру, оскільки попереду в нас важливий матч у чемпіонаті України. Закінчився матч із Зорею – впевнений, у роздягальні пролунали слова, що на нас чекає важливий поєдинок у Вільяреалі. Ось так сьогодні відбувається", – сказав Суркіс у програмі Циганик Live.

Після 18-ти турів УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар на 4 очки.

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