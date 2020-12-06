Мірча Луческу зацікавлений у підписанні захисника Галатасарая Маркао, повідомляє bursahakimiyet. Тренер Динамо отримав звіт про 24-річного бразильця і наполягає на трансфері гравця.

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За інформацією джерела, кияни влітку вже намагалась придбати Маркао, але турецький клуб вимагав за свого таланта близько 15 млн євро, що не влаштувало босів "біло-синіх". Галатасарай прагне зберегти бразильця до завершення сезону, а вже потім розглядати пропозиції.

У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини Маркао провів 11 матчів.

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