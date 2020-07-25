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Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо

17:56 - Читать на русском
Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо
Владислав Супряга / Фото УАФ

Новоспечений тренер Динамо Мірча Луческу визначається з гравцями на наступний сезон.

Владислав Супряга візьме участь у міжсезонних зборах Динамо, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, на поверненні гравця наполіг Мірча Луческу, який розраховує на 20-річного таланта у київському клубі. Зараз Владислав виступає за СК Дніпро-1 на правах оренди, контракт форварда належить "біло-синім".

У сезоні 2019/20 Супряга провів 24 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та асистом. Оренда футболіста завершується 31 липня.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Владислав Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Трансфери Динамо Київ
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