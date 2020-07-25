Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо

Україна — 18:52 23
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Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи
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Б'єліца міг очолити Динамо замість Луческу – перемовини зірвалися в останній моментУкраїна — 18:09 1259
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Рамос забив більше за Грізманна, але це не рекорд – іспанця випередив чемпіон світу перед трансфером у топ-клубІспанія — 17:00 1357
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Гусєв увійде до тренерського штабу Луческу, – ЗМІУкраїна — 15:30 4048
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Мбаппе ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Аталанти – відомі подробиці травми форвардаФранція — 15:02 637