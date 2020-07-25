Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо

Новоспечений тренер Динамо Мірча Луческу визначається з гравцями на наступний сезон.

Владислав Супряга візьме участь у міжсезонних зборах Динамо, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, на поверненні гравця наполіг Мірча Луческу, який розраховує на 20-річного таланта у київському клубі. Зараз Владислав виступає за СК Дніпро-1 на правах оренди, контракт форварда належить "біло-синім".

У сезоні 2019/20 Супряга провів 24 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та асистом. Оренда футболіста завершується 31 липня.

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