"Поговорили з Луческу хвилин п'ятнадцять. Він дуже переживає, питає "як у Києві?", "що відбувається і яка ситуація?" Він у потоці новин, розбирається, питає, хто постраждав. Це була така частина побутової розмови. Поговорили трішки і про футбол. Коли я сказав, що він може бути головним тренером Фенербахче, Луческу відверто розсміявся.

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Тренер сказав, що зараз у нього всі думки пов'язані з Динамо, і він збирається робити все, щоби поновився український футбол. Він дуже любить український футболі, зараз для нього це головна історія. Луческу дуже сподівається, що скоро (не найближчим часом чи найближчими днями, а коли буде перемога) розпочнеться новий чемпіонат. Він збирається працювати у Динамо, і на сьогоднішній день у нього немає ніяких думок про те, щоби покинути київський клуб, і він хоче працювати на український футбол.

Я відчув у його словах такий момент, він щиро говорив про Україну, про те, що це його друга батьківщина, що він у такій ситуації, в якій опинилася Україна і Динамо, просто не може залишити команду", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

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