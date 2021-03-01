Наставник Динамо у свої 75 років продовжує дивувати футбольну спільноту новими досягненнями.

Динамо впевнено перемогло Львів на виїзді (4:1). Для Мірчі Луческу цей поєдинок став особливим – 600-м на чолі українських команд, повідомляє Sport.ua.

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Румунський фахівець став третім тренером вітчизняних колективів, який досяг такої позначки за часи незалежності. Попереду розташувались лише Микола Павлов (631) та Мирон Маркевич (792).

Луческу відпрацював 572 зустрічі із Шахтарем і ще 28 – з Динамо. У донецькому клубі Мірча перебував з 2004 по 2016 роки, а от у київському – лише з літа 2020-го.

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