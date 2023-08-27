"Я в жодному разі не недооцінював Бешикташ. Навпаки, хотів сказати, що клуб цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію Бешикташа.

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Я не розумію, де дискримінація в моїх словах. Я багато років працював з африканськими футболістами. Мої слова про багатьох африканців в Бешикташі не були проявом негативу чи дискримінації. Бешикташ цього сезону оформив хороші трансфери та готовий боротися за чемпіонство в Туреччині.

Коли я був тренером збірної Туреччини, то не міг знайти гравців у Бешикташі, Галатасараї та Фенербахче, щоб запросити їх до національної команди. А все тому, що в Туреччині більше дають шанс іноземним гравцям", – цитує Луческу NTV Spor.

Нагадаємо, наставник Динамо після поєдинку з Бешикташем заявив, що кияни грали проти африканської збірної, маючи на увазі велику кількість легіонерів у складі турецького клубу. Втім дехто вирішив по-своєму трактувати слова румуна. Скандал роздули на рівному місці, а екс-захисник Вест Хема Артур Масуаку навіть закликав розслідувати цей інцидент.

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