Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував реакцію на свою розмову з Ліонелем Мессі після матчу ЛЧ проти Барселони (1:2).

"Бачив, що є багато розумних людей, які намагалися все інтерпретувати. Я грав проти Мессі 9 разів, тренуючи Шахтар. Це нормально, що я знайомий з ним, розмовляв з ним. Інтерпретації мені здалися кумедними, вони навіть не заслуговують на реакцію", – цитує Луческу Sport.ro.

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Зауважимо, що румунський телеведучий Раду Банчу розкритикував свого співвітчизника за те, що Луческу після поєдинку проти Барселони підійшов до Ліонеля Мессі, який саме йшов з поля, і попросив у того футболку.

Журналіст заявив, що "Мессі дивився на Луческу, як діти дивляться на комаху". Мовляв, аргентинець поняття не мав, хто саме стоїть перед ним.

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