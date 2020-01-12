Луческу відмовився від роботи в румунському клубі, – ЗМІ

Колишній наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу відхилив пропозицію щодо роботи на батьківщині.

У послугах 74-річного фахівця був зацікавлений Рапід із Бухареста, інформує Sporx. Але Луческу відповів відмовою на пропозицію керівництва Рапіда очолити команду, або отримати будь-яку іншу посаду в клубі.

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Зазначається, що зараз Луческу консультує головного тренера Рапіда Даніела Панку, який виступав під керівництвом іменитого наставника в Бешикташі. На думку Луческу, 42-річний Панку має хороші перспективи у тренерській роботі.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Луческу відхилив пропозицію швейцарського Сьйона. Останнім місцем роботи румунського фахівця була збірна Туреччини, яку він покинув на початку 2019 року.

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