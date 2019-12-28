Луческу відмовився очолити Сьйон

Румунський наставник Мірча Луческу у найближчій перспективі не тренуватиме швейцарський клуб.

Екс-тренер донецького Шахтаря вирішив відхилити пропозицію президента швейцарського клубу Сьйон Крістіана Константіна, повідомляє видання Lematin.ch.

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Румунський фахівець основною причиною своєї відмови назвав сімейні обставини. Раніше, з цієї ж причини, Луческу відмовив і бразильському Сантосу. Однак, керівник швейцарської команди сподівається повернутись до переговорів з 74-річним коучем влітку.

Нагадаємо, Мірча Луческу перебуває без роботи з лютого 2019 року, після того, як покинув національну збірну Туреччини.

Сьйон посідає сьоме місце в чемпіонаті Швейцарії, маючи 21 пункт в активі (в турнірній таблиці всього 10 команд).

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