"Коли варто очікувати на дебют Клейтона? Йому ще потрібно почекати. Він поки не в тій формі, яку я від нього вимагаю", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, 25-річний бразилець перейшов у Динамо на початку жовтня у якості вільного агента. В офіційних матчах поки на поле не виходив.

Клейтон да Сілва виховувався у академії Фігейренсе. У березні 2016 року Атлетіко Мінейро заплатив за Клейтона 3 млн євро, однак гравець не зміг закріпитися в новому клубі. Потім були оренди у Корінтіанс, Васко да Гама та Байю. Всього атакувальний півзахисник провів 107 матчів у чемпіонаті Бразилії, відзначився 19 голами та 13 асистами.

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