Луческу відкладає дебют Клейтона – тренер Динамо має питання до форми легіонера
Керманич Динамо Мірча Луческу оцінив найближче майбутнє форварда киян Клейтона да Сілви.
"Коли варто очікувати на дебют Клейтона? Йому ще потрібно почекати. Він поки не в тій формі, яку я від нього вимагаю", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.
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Нагадаємо, 25-річний бразилець перейшов у Динамо на початку жовтня у якості вільного агента. В офіційних матчах поки на поле не виходив.
Клейтон да Сілва виховувався у академії Фігейренсе. У березні 2016 року Атлетіко Мінейро заплатив за Клейтона 3 млн євро, однак гравець не зміг закріпитися в новому клубі. Потім були оренди у Корінтіанс, Васко да Гама та Байю. Всього атакувальний півзахисник провів 107 матчів у чемпіонаті Бразилії, відзначився 19 голами та 13 асистами.
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