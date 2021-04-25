"Особливо немає чого казати після такої гри й пережитих емоцій. Це була остання домашня гра, оскільки всі наступні поєдинки в чемпіонаті та фінал Кубка ми граємо на виїзді, тому вона була особливою для нас. Ми хотіли зробити справжню виставу, насамперед, завдяки грі в атаці, і я вважаю, що це нам вдалося.

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Я казав хлопцям, що мене сьогодні не цікавить лише три очки. Мені потрібно було побачити видовище, красивий футбол, як гравці можуть діяти в атаці та забивати м’ячі. Сьогодні я зробив п’ять замін у перерві та впродовж другого тайму, аби вони відчули себе причетними до цієї перемоги. На жаль, не міг зробити більше, оскільки всі футболісти приблизно одного рівня й заслуговували бути на полі. Я зробив ці заміни, і нічого не змінилося в нашій грі – ми продовжували забивати.

Хотілося би продовжити в тому ж дусі в наступних матчах чемпіонату, оскільки за ними буде фінал Кубка України. Потрібно відповідально готуватися до нього. Пріоритетом у нинішньому сезоні для нас було створити конкуренцію між нашими гравцями, своєрідне змагання, і вони це з блиском виконали. Вдячний хлопцям, вітаю їх. Можу сказати, що було нелегко витримувати мене всі ці місяці, оскільки я чинив на них тиск. Адже без нього не буде результату – це один із найважливіших компонентів підготовки.

Якщо мене хтось запитає, яка різниця між тією командою, яку я прийняв 1 серпня, і нинішньою, я відповім, що футболісти навчилися грати на перемогу. Вони навчилися бути переможцями. Звичайно, присутні ще багато факторів, які допомогли їм стати кращими. Але це ті ж самі гравці, які були в команді вісім місяців тому.

Не талант найголовніший у футболі, а те, що ти робиш на тренуваннях щоденно, відпрацьовуєш те, що ти хочеш виконувати на полі. Нашим хлопцям це вдалося, вони робили щоденно все для того, щоб стати чемпіонами, стати переможцями.

Підготовка до трансферної кампанії влітку? Ще чемпіонат не закінчився. Поки потрібно радіти тому результату, якого ми досягли. Попереду є кілька тижнів, і після цього подивимося, до чого ми прийшли", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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