Луческу вчора прилетів у Київ, – ЗМІ

Вчора (22 липня) увечері 77-річний румун прилетів позаплановим чартерним рейсом Бухарест – Київ на приватному літаку, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Б'єліца підтвердив свою зацікавленість у роботі в Динамо

Ціль візиту Луческу не уточнюється, однак вчора відразу кілька джерел підтвердили можливість призначення екс-тренера Шахтаря в Динамо. Очікується, що київський гранд оголосить ім'я нового наставника до початку зборів, тобто до 30 липня.

Нагадаємо, Луческу перебуває у відпустці з лютого минулого року, коли його звільнили зі збірної Туреччини.

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