Сьогодні, 18 листопада, відбулось одразу кілька матчів у дивізіонах C та D. Результати та огляд зустрічей дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Ліга націй 2024/25, 6-й тур

Дивізіон C

Група 2

Румунія – Кіпр – 4:1

Голи: Бірліджа, 2, Разван Марін, 42, 83, Хаджі, 80 – Піттас, 52

Косово – Литва – 1:0

Гол: Яшарі, 5

Вилучення: Яшарі, 45+1 (Косово)

Група 3

Люксембург – Північна Ірландія – 2:2

Голи: Корац, 72, Жерсон Родрігес, 75 – Прайс, 19, Бредлі, 50

Болгарія – Білорусь – 1:1

Голи: Панайотов, 13 – Мартинович, 70

Дивізіон D

Ліхтенштейн – Сан-Маріно – 1:3

Голи: Зеле, 40 – Лаццарі, 46, Нанні, 66, (пен.), Голінуччі, 77

У групі 2 дивізіону C Ліги націй все завершилось без змін у турнірній таблиці. Збірна Румунії, яку очолює Мірча Луческу, обіграла Кіпр. Вже на 2-й хвилині Бірліджа відкрив рахунок у грі, а перед завершенням першого тайму він же асистував Развану Маріну. Кіпр відквитав один м'яч зусиллями Піттаса, але на більше не спромігся.

Косово ж мінімально здолало Литву. Тут головним дійовим героєм став Мухаррем Яшарі, який виступає за черкаський ЛНЗ. Вже на 5-й хвилині півзахисник отримав передачу від Мурікі на лівому краю штрафного та пробив повз воротаря. А вже на 45+1 хвилині Яшарі був вилучений за відчайдушний стрибок у ноги супернику. Гра так і завершилась з рахунком 1:0, але доля групи ще не визначена – Румунія та Косово досі не дограли свою очну зустріч.

Матч Румунія – Косово зупинено через провокації вболівальників – захисник Наполі ухвалив принципове рішення

У групі 3 не обійшлось без карколомної розв'язки. Спершу Болгарія та Білорусь розійшлись миром. Панайотов ще на 13-й хвилині вивів болгар вперед, але втримати переможний рахунок не вийшло – Мартинович у другій половині врятував білорусів від поразки.

В паралельній зустрічі Люксембург здійснив фантастичний камбек проти Північної Ірландії. Британці повели в рахунку на 19-й хвилині завдяки голу Прайса, а на старті другої половини захисник Ліверпуля Конор Бредлі подвоїв перевагу. Люксембург примудрився за 3 хвилини перевернути гру: на 72-й Корац скоротив відставання, а через 3 хвилини Жерсон Родрігес зрівняв рахунок. В підсумку, гра так і завершилась – 2:2.

А в дивізіоні D відбулась історична подія: Сан-Маріно здійснило камбек проти Ліхтенштейну та вирвалось у лідери групи 1. Ліхтенштейн повів у рахунку на 40-й хвилині завдяки голу Зеле, але другий тайм розпочався з голу Лаццарі – 1:1. На 66-й хвилині Нанні реалізував пенальті, а Алессандро Голінуччі на 77-й поставив переможну крапку – 1:3. Ця перемога дозволила Сан-Маріно піднятись на перше місце в групі, набрати 7 очок та випередити Гібралтар з 6 пунктами.

Ліга націй: Литва зазнала п'ятої поразки у турнірі, друзі Росії програли лідеру, Сан-Маріно врятувався