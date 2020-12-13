Луческу увійшов до топ-15 тренерів за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів
Румунський наставник "біло-синіх" Мірча Луческу продовжує творити історію.
Перемога над угорським Ференцварошем в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів стала для головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу 37-ю у Лізі чемпіонів.
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Румунський фахівець за цим показником посідає у рейтингу колег 14 сходинку. Нагадаємо, Луческу у матчах найпрестижнішого єврокубкового турніру керував п'ятьма командами: Інтером, Галатасараєм, Бешикташем, Шахтарем і Динамо.
Лідером за кількістю перемог у Лізі чемпіонів і досі залишається легендарний наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон (194 матчі, 105 перемог).
Топ-15 тренерів за кількістю перемог у Лізі чемпіонів:
|№
|Тренер
|Громадянство
|КК
|І
|В
|1
|Алекс Фергюсон
|Шотландія
|1
|194
|105
|2
|Карло Анчелотті
|Італія
|8
|165
|91
|3
|Арсен Венгер
|Франція
|2
|188
|88
|4
|Хосеп Гвардіола
|Іспанія
|3
|129
|80
|5
|Жозе Моурінью
|Португалія
|6
|151
|80
|6
|Луї ван Гал
|Нідерланди
|4
|95
|57
|7
|Рафаель Бенітес
|Іспанія
|6
|95
|54
|8
|Оттмар Хітцфельд
|Німеччина
|2
|95
|48
|9
|Фабіо Капелло
|Італія
|4
|86
|45
|10
|Дієго Сімеоне
|Аргентина
|1
|77
|42
|11
|Юрген Клопп
|Німеччина
|2
|76
|40
|12
|Марчелло Ліппі
|Італія
|1
|77
|39
|13
|Массіміліано Аллегрі
|Італія
|2
|86
|39
|14
|Мірча Луческу
|Румунія
|5
|109
|37
|15
|Вісенте дель Боске
|Іспанія
|1
|60
|34
* КК – кількість клубів, І – ігри, В – виграші
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