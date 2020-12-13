Перемога над угорським Ференцварошем в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів стала для головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу 37-ю у Лізі чемпіонів.

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Румунський фахівець за цим показником посідає у рейтингу колег 14 сходинку. Нагадаємо, Луческу у матчах найпрестижнішого єврокубкового турніру керував п'ятьма командами: Інтером, Галатасараєм, Бешикташем, Шахтарем і Динамо.

Лідером за кількістю перемог у Лізі чемпіонів і досі залишається легендарний наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон (194 матчі, 105 перемог).

Топ-15 тренерів за кількістю перемог у Лізі чемпіонів:

№ Тренер Громадянство КК І В 1 Алекс Фергюсон Шотландія 1 194 105 2 Карло Анчелотті Італія 8 165 91 3 Арсен Венгер Франція 2 188 88 4 Хосеп Гвардіола Іспанія 3 129 80 5 Жозе Моурінью Португалія 6 151 80 6 Луї ван Гал Нідерланди 4 95 57 7 Рафаель Бенітес Іспанія 6 95 54 8 Оттмар Хітцфельд Німеччина 2 95 48 9 Фабіо Капелло Італія 4 86 45 10 Дієго Сімеоне Аргентина 1 77 42 11 Юрген Клопп Німеччина 2 76 40 12 Марчелло Ліппі Італія 1 77 39 13 Массіміліано Аллегрі Італія 2 86 39 14 Мірча Луческу Румунія 5 109 37 15 Вісенте дель Боске Іспанія 1 60 34

* КК – кількість клубів, І – ігри, В – виграші

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