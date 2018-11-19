Луческу: У відставку мене ніхто не відправляє – рішення про свою долю приймаю сам

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу відповів на питання журналістів напередодні матчу проти збірної України.

"Насправді, ми непогано зіграли в останніх чотирьох матчах. Якістю гри своїх підопічних я задоволений, а результат прийде. Незважаючи на поразки від Швеції і Росії, ми домінували в тих поєдинках, але, на жаль, фортуна від нас відвернулася.

Після матчу зі Швецією ми продовжуємо працювати. Я постійно переглядаю гравців і у мене на олівці група з 6-7 футболістів, які вже отримали виклик до збірної або отримають його найближчим часом. У Лізі націй нам довелося важко. Та ж Швеція вже більше трьох років грає під керівництвом одного тренера зі стабільним складом.

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Ми ж будуємо фактично нову команду. У нас є хороші гравці, але є і проблеми. Наприклад, багато легіонерів отримують мало ігрової практики в своїх клубах.

З власного досвіду знаю, що в Україні багато хороших та сильних виконавців. У збірній завжди представлені гравці мого колишнього клубу – донецького Шахтаря. У цій команді їх теж багато. Правда, там на ключових позиціях виступають бразильці, тому українським футболістам в Шахтарі трохи не вистачає практики. Проте, це гравці високого рівня.

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У відставку поки мене ніхто не відправляє. Я сам приймаю рішення про свою долю в збірній. Якби я побачив, що не можу більше бути корисним на посту головного тренера, то давно б пішов", – цитує головного тренера збірної Туреччини Zbirna.com.