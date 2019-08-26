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Луческу: У світі після 19 років молоді гравці ростуть, а в Україні йдуть на спад

10:59 112 Читать на русском
Луческу: У світі після 19 років молоді гравці ростуть, а в Україні йдуть на спад
Мірча Луческу в Шахтарі / Соцмережі

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу поділився своєю думкою про хавбека "гірників" Віктора Коваленка.

"Колись казав, що Коваленко може стати кращим гравцем, ніж Шевченко. Виходячи з того, як він стартував, як виступав у молодіжній Лізі чемпіонів.

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Дуже талановитий футболіст, але потім якось знітився. Пов'язую це з проблемами з психологією, типовими для українських футболістів. Якщо в світі після 19 років молодь росте як професіонали, в Україні цей професіоналізм йде на спад.

Не думаю, що це проблема грошей. Швидше навчання і футбольної освіти. Упевнений, він виросте", – сказав Мірча Луческу у програмі "Профутбол".

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Шахтар Шахтар Віктор Коваленко Віктор Коваленко Мірча Луческу Мірча Луческу
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