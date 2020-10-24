"Самі собі ускладнили цей матч. Забили швидкий гол. Могли б ще 2-3 забити і тоді було б по іншому. А так ми не використали свої шанси, відчули що легко дається гра, розслабилася. Суперник навпаки зловив кураж, закрив всі наші зони в атаці і дуже добре оборонявся. Воротар суперника зіграв дуже добре. У другому таймі відчувалася втома, що накопичилась за багато ігор.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Чи задоволений я формою своєї команди напередодні матчу з Ференцварошем? Складний графік у всіх, у багатьох команд в Європі. Не тільки у нас. Ви бачите, як складно даються багатьом ігри в чемпіонаті після матчів у Лізі чемпіонів. Найсвіжіший приклад – Реал з Барселоною. Графік такий у всіх, тому складно не лише нам.

Чи розчарував мене вихід Родрігеса на позиції форварда? Я знаю, що він грав в Шерифі центральним нападником. Я хотів подивитися, який він на цій позиції. І треба було дати відпочити Супрязі. Тому я виділив обом по 45 хвилин.

Вихід Гармаша... Це досвідчений гравець, який вийшов на заміну. Ми на нього розраховуємо. Він поки не готовий грати постійно, тому все попереду.

Щодо Русина... Не можуть всі відразу грати – у нас велика конкруренція. І Бєсєдін почав тренуватися. Я так готую гравців, щоб кожен в будь-який момент міг вийти на поле і допомогти. Це ж стосується і Белуце, який повинен адаптуватися до цього чемпіонату. Кожен чекає своєї черги, не можуть всі відразу вийти на поле. А коли команда виграє – складно робити радикальні заміни", – сказав Луческу у післяматчевому інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, Динамо мінімально здолало підопічних Володимира Шарана і очолило турнірну таблицю УПЛ.

Динамо здолало Олександрію голом на 50-й секунді та відірвалося на вершині УПЛ