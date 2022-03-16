"Відмова Польщі грати проти Росії – правильне рішення в цій ситуації. Футбол потребує миру. Щоб грати у футбол, навколо не може бути війни. Тож Польща ухвалила правильне рішення. Важко уявити, щоб Польща чи будь-яка інша команда грала проти Росії в нинішніх умовах.

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А от українські спортсмени повинні мати можливість продовжити свою кар'єру. Наприклад, гра плей-офф ЧC-2022 Шотландія – Україна, яку перенесли на червень. І для мене було б чудово, якби в підсумку Україна вийшла на чемпіонат світу. Це було б світлом для них у ці темні часи. Тримаю за це кулаки", – цитує Луческу Sportowe Fakty.

Нагадаємо, поєдинок плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Шотландія – Україна перенесли на червень. А збірна Росії на чемпіонат світу не поїде – ФІФА дискваліфікувала її та зарахувала технічну поразку в матчі з Польщею. Перед тим поляки, шведи та чехи (суперники Росії у сітці плей-офф) заявили, що не гратимуть з агресорами.

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