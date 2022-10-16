"Вибачте, можливо, моя відповідь не буде вас влаштовувати повністю. Бо грав не я проти Луческу, а Шахтар проти Динамо. Команда віддала всі сили на полі. Це робить мене щасливим та гордим, що треную таку характерну команду. Бо в перші 20 хвилин відчувалася скованість команд. Це відповідальний матч, не маєш права на помилку.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Луческу – топ-тренер. Мені як молодому тренеру хочеться досягти таких самих результатів, як він. Бо це титульний тренер, він виграв багато трофеїв. Його треба поважати. Ти вивчаєш, як команда грає, щоб була успішною. У багатьох тренерів береш ідеї та робиш свій комплекс, модель гри, яку бачили сьогодні на полі. Можна сказати, що Луческу допоміг мені реалізувати себе та вдосконалитися як тренеру.

Вирішили зіграти тим самим складом, щоб побачити, наскільки потужний маємо вигляд кілька матчів поспіль. Це чемпіонський підхід. Великі клуби, як ПСЖ, Баварія, Барселона та Реал грають кожні три дні та перемагають. Ми хочемо цього досягти в Шахтарі, це наша мрія. Будемо набирати досвід. Хочемо, щоб гравці відчули стрес. Через нього ти можеш зростати і витягти з себе креатив. Якщо сидітимеш в зоні комфорту – не будеш прогресувати", – цитує Йовічевіча Tribuna.

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