Головний тренер Динамо Мірча Луческу очікує, що скоро футбол повернеться до свого традиційного вигляду.

"Я б дуже хотів, щоб уболівальники повернулися на стадіони. Футбол без глядачів не такий видовищний. Бачу, що команди з топ-чемпіонатів пристосувалися до цього. Вони проводять хороші матчі, гравці виконують свою роботу.

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УЄФА зацікавлений, щоб матчі відбувались з глядачами. Думаю, вони дозволять фанатам потроху повертатися на стадіони", – цитує Луческу ProSport.ro.

Нагадаємо, активні фани київського Динамо негативно сприймають Мірчу Луческу на посаді тренера "біло-синіх", та неодноразово організовували перфоманси проти румунського фахівця через його попередній досвід у Шахтарі.

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