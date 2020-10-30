Колишній форвард Шахтаря і збірної Румунії Чіпріан Маріка не очікував, що київське Динамо втратить перемогу в матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Ференцвароша (2:2).

"Я здивований, що Мірча Луческу, настільки кмітливий чоловік в такі моменти, втратив з Динамо настільки дорогоцінні очки. Важко уявити, що призвело до такого результату, але у його команди був складний матч.

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Мірча зазвичай спокійний, коли футболісти інтерпретують гру так, як він їм сказав, але не дай Бог вам побачити, як Луческу нервує! Він уміє повернути до реальності, коли бачить, що футболісти втрачають пильність. У Мірчі є темперамент!

Коли він відчуває, що гравці сплять, він стає агресивним, і це дає результат. Свого часу Разван Рац відчув це на власній шкірі, але він неправильно відреагував на це, і Луческу розлютився ще більше!" – цитує Маріку digisport.ro.

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