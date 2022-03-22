На початку березня центр спортивних досліджень CIES оприлюднив рейтинг найстарших чинних тренерів професіональних футбольних команд.

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На той момент лідером з показником 80,7 років був Роже Лемерр, який приводив збірну Франції до перемоги на Євро-2000. Втім, 6 березня туніський Етуаль дю Сахель звільнив мегадосвідченого француза, і Луческу (76,6 років) вирвався на перше місце. До трійки лідерів також входять боснієць Любомір Петровіч (74,8) та англієць Рой Хожсон (74,6).

Нагадаємо, контракт Луческу з Динамо розрахований до літа 2024 року, однак зараз румун був змушений покинути Україну через вторгнення Росії.

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