Трабзонспор також хоче запросити Луческу на посаду головного тренера

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Луческу вже оглянув базу Динамо – кияни від початку розглядали лише двох фахівців, – Бурбас

Керівництво турецького клубу провело нараду, на якій схвалило кандидатуру екс-тренера Шахтаря. Очікується, що найближчими днями розпочнуться переговори, і якщо вони будуть успішними, то Луческу очолить команду з наступного сезону. Фахівець вже мав досвід роботи з іншими турецькими грандами – Галатасараєм та Бешикташем.

Нагадаємо, упродовж останніх днів преса активно сватає Луческу в київське Динамо, яке шукає тренера після звільнення Олексія Михайличенка.

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