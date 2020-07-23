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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Трабзонспор також хоче запросити Луческу на посаду головного тренера

11:37 - Читать на русском
Трабзонспор також хоче запросити Луческу на посаду головного тренера
Мірча Луческу / Getty Images

Мірча Луческу користується серйозним попитом на ринку тренерів.

Трабзонспор збирається запросити 74-річного румуна, інформує Fanatik.

Луческу вже оглянув базу Динамо – кияни від початку розглядали лише двох фахівців, – Бурбас

Керівництво турецького клубу провело нараду, на якій схвалило кандидатуру екс-тренера Шахтаря. Очікується, що найближчими днями розпочнуться переговори, і якщо вони будуть успішними, то Луческу очолить команду з наступного сезону. Фахівець вже мав досвід роботи з іншими турецькими грандами – Галатасараєм та Бешикташем.

Нагадаємо, упродовж останніх днів преса активно сватає Луческу в київське Динамо, яке шукає тренера після звільнення Олексія Михайличенка.

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Мірча Мірча Луческу Трабзонспор Трабзонспор Туреччина
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