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Луческу спробував пояснити, чому Туреччина вилетіла з дивізіону В Ліги націй

06:30 5 Читать на русском
Луческу спробував пояснити, чому Туреччина вилетіла з дивізіону В Ліги націй
Мірча Луческу / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу поділився враженнями після матчі Ліги націй зі Швецією.

"Нам не пощастило. У першому таймі у нас було три стовідсоткові моменти. У другому таймі, як ви бачили, хлопці, які не грають у своїх клубах регулярно, не могли стримати суперника. Якби вони грали, все було б по-іншому.

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У нас три 21-річних гравця. Важко створити команду з молоді, але ми намагаємося і прагнемо до цього.

Ми грали проти команди, гравцям якої в середньому 30 років. Цей матч буде для нас уроком. Три вікових гравці вийшли на заміну і постійно провокували нас на втрати м'яча.

Ліга націй: Туреччина програла Швеції та вилетіла з дивізіону В

Я і раніше це говорив. Гравці повинні боротися один за одного, щоб збірна була сильнішою. Але я все ще вірю, що нам вдасться створити хорошу команду. Потрібно трохи більше часу", – цитує Луческу Fanatik.

Ліга націй5 тур

Туреччина - Швеція: Субота 17 листопада 2018

Туреччина
Матч завершено
0 : 1
Швеція
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Теги
Туреччина Туреччина Мірча Луческу Мірча Луческу Ліга націй Туреччина - Швеція
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