Луческу справді може очолити Динамо – сторони ведуть перемовини

Нещодавно з'явилася інформація, що румунський фахівець став головним кандидатом на те, щоб очолити киян. Як повідомляє FootballHub, Динамо та Луческу справді ведуть переговори. Поки що найуспішніший тренер в історії Шахтаря не поспішає підписувати папери, але вірогідність саме такого союзу щогодини зростає.

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Ба більше, футбольний менеджер Олександр Ольшанецький на своїй сторінці у Facebook написав, що Луческу, по суті, вже головний тренер Динамо, а його асистентом стане Олександр Спірідон, який працював з румуном у Шахтарі. Щоправда, офіційної інформації ще немає, а сам Ольшанецький сподівається, що інформація виявиться неправдивою.

Нагадаємо, румунський фахівець 12 років працював з донецьким Шахтарем, виграв з "гірниками" Кубок УЄФА, 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, здобув 6 національних Кубків та 7 Суперкубків. Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку він покинув в лютому 2019 року.

До слова, Динамо залишилося без головного тренера після відставки Олексія Михайличенка, якого звільнили на наступний день після останнього для киян матчу УПЛ сезону 2019/20 проти Колоса (0:2). Столичний клуб з великими проблемами виборов друге місце та право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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