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Луческу справді може очолити Динамо – сторони ведуть перемовини

22:07 - Читать на русском
Луческу справді може очолити Динамо – сторони ведуть перемовини
Мірча Луческу / Getty images

З'явилися нові подробиці щодо ймовірного приходу Мірчі Луческу на тренерський місток Динамо.

Нещодавно з'явилася інформація, що румунський фахівець став головним кандидатом на те, щоб очолити киян. Як повідомляє FootballHub, Динамо та Луческу справді ведуть переговори. Поки що найуспішніший тренер в історії Шахтаря не поспішає підписувати папери, але вірогідність саме такого союзу щогодини зростає.

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Ба більше, футбольний менеджер Олександр Ольшанецький на своїй сторінці у Facebook написав, що Луческу, по суті, вже головний тренер Динамо, а його асистентом стане Олександр Спірідон, який працював з румуном у Шахтарі. Щоправда, офіційної інформації ще немає, а сам Ольшанецький сподівається, що інформація виявиться неправдивою.

Нагадаємо, румунський фахівець 12 років працював з донецьким Шахтарем, виграв з "гірниками" Кубок УЄФА, 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, здобув 6 національних Кубків та 7 Суперкубків. Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку він покинув в лютому 2019 року.

До слова, Динамо залишилося без головного тренера після відставки Олексія Михайличенка, якого звільнили на наступний день після останнього для киян матчу УПЛ сезону 2019/20 проти Колоса (0:2). Столичний клуб з великими проблемами виборов друге місце та право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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