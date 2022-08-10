"Дуже цікаво буде подивитися на гру Динамо в матчах із Бенфікою. Кияни, без сумніву, будуть діяти від оборони. Однак, пресинг лісабонців не можна порівнювати з пресингом Штурма. Не виключено, що у динамівців буде багато втрат м'яча…

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Бенфіка уважно вивчить гру Динамо проти австрійців і зробить висновки. Луческу, вибираючи склад і тактику на поєдинок з ліссабонцями, сподіватиметься на те, що вдасться відбитися, і хтось з динамівців зможе втекти від всіх і забити. Але, мені здається, що Бенфіку кияни, на жаль, не здолають", – цитує Сабо Footboom.

Матчі Динамо з Бенфікою відбудуться 17 і 23 серпня, перший поєдинок "біло-сині" проведуть у Польщі. У попередньому раунді кваліфікації ЛЧ португальці пройшли Мітьюлланд, а кияни здолали вже двох суперників – Фенербахче і Штурм.

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